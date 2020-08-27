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В Москве ещё 1435 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 209 628 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1435 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Число случаев коронавируса в мире превысило 24 миллиона

Жертвами CoViD-19 стало уже более 820 тысяч человек.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Ранее Лайф писал, что в России создали способный обнаруживать коронавирус в воздухе прибор.

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