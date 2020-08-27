Учёные доказали смертельную опасность дневного сна

Дневной сон продолжительностью более одного часа провоцирует повышение рисков смерти. Об этом говорится в исследовании учёных Медицинского университета в Гуанчжоу, Китай, которые проанализировали данные более 300 тысяч участников из более чем 20 научных работ по данной тематике. Результаты опубликованы в MedicalXpress.

Так, например, сон в дневное время, который длится более 60 минут, на 34% увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% повышает риски смерти от всех остальных причин. Это особенно актуально для тех, кто в целом за сутки спит более шести часов.

Дневной сон как таковой повышает риск смерти на 19%, однако у женщин этот показатель чуть выше — 22%, а у людей старшего возраста — напротив, меньше — 17%. И лишь для тех, кто плохо спит по ночам, спать днём может быть полезно, поскольку вероятно улучшение состояния сердечно-сосудистой системы.