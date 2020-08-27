На Урале произошло задымление в шахте

В Свердловской области в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината произошло задымление, на поверхность было выведено 175 горняков. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.
По информации ведомства, задымление было зафиксировано на отметке минус 480 метров. Работа шахты была временно приостановлена, на месте работают горноспасатели. Они обследуют её, чтобы выяснить причины случившегося.
В Коми назвали причину обрушения шахты, где погибли четвероРанее предполагалось, что всему виной нарушения техники безопасности.
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