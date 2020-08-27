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На Урале произошло задымление в шахте

Её работа временно приостановлена.

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Фото © ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината произошло задымление, на поверхность было выведено 175 горняков. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.

По информации ведомства, задымление было зафиксировано на отметке минус 480 метров. Работа шахты была временно приостановлена, на месте работают горноспасатели. Они обследуют её, чтобы выяснить причины случившегося.

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