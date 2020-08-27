На Урале произошло задымление в шахте

В Свердловской области в шахте "Южная" Высокогорского горно-обогатительного комбината произошло задымление, на поверхность было выведено 175 горняков. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России .

По информации ведомства, задымление было зафиксировано на отметке минус 480 метров. Работа шахты была временно приостановлена, на месте работают горноспасатели. Они обследуют её, чтобы выяснить причины случившегося.