Кэти Перри родила дочь от Орландо Блума

10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшение Многие считают, что во время беременности женщина просто не может шикарно выглядеть: одежду не подобрать, макияж нельзя, да и истощение организма красивее не делает. Певица Кэти Перри, которая в начале этого года поразила весь мир новостью о том, что она скоро станет мамой, доказывает, что модная и привлекательная беременность — это вполне возможно.