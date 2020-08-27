Кэти Перри родила дочь от Орландо Блума

Американская певица Кэти Перри стала мамой. Она родила дочь от британского актёра Орландо Блума, с которым начала встречаться в январе 2016 года.
О появлении общего ребёнка пары на свет сообщил детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), послами которого являются артисты. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. В своём заявлении Перри и Блум призвали фанатов делать пожертвования, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми и счастливыми, как их дочь.
10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшениеМногие считают, что во время беременности женщина просто не может шикарно выглядеть: одежду не подобрать, макияж нельзя, да и истощение организма красивее не делает. Певица Кэти Перри, которая в начале этого года поразила весь мир новостью о том, что она скоро станет мамой, доказывает, что модная и привлекательная беременность — это вполне возможно.
Напомним, о беременности певицы стало известно в марте. О скором пополнении в семье Перри сообщила необычным способом: она показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White. Дэйзи стала первым общим ребёнком пары. У Блума есть девятилетний сын Флинн, который был рождён в браке с моделью Мирандой Керр.