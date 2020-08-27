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Жительница Барнаула спустила собаку на находившегося при исполнении полицейского — видео

У правоохранителя зафиксированы повреждения в виде рваных укушенных ран правой голени и левого бедра.

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Видео © УТ МВД России по СФО

Против 56-летней жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело из-за того, что она спустила свою собаку на полицейского, который вёл осмотр на её участке. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл ещё 11 августа в момент, когда на участок к обвиняемой пришли полицейские. Там они проводили осмотр после того, как получили информацию о хищениях дизельного топлива на одном из транспортных предприятий. Именно на участке, по версии правоохранителей, и было спрятано горючее.

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Сумма иска составила 500 тысяч рублей.

Однако такое развитие событий хозяйку дома не устраивало, и в какой-то момент она решила спустить собаку на одного из полицейских. В итоге у силовика зафиксировали повреждения в виде рваных укушенных ран правой голени и левого бедра.

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