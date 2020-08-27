Жительница Барнаула спустила собаку на находившегося при исполнении полицейского — видео

Видео © УТ МВД России по СФО
Против 56-летней жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело из-за того, что она спустила свою собаку на полицейского, который вёл осмотр на её участке. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошёл ещё 11 августа в момент, когда на участок к обвиняемой пришли полицейские. Там они проводили осмотр после того, как получили информацию о хищениях дизельного топлива на одном из транспортных предприятий. Именно на участке, по версии правоохранителей, и было спрятано горючее.
Жительница Екатеринбурга подала в суд на заводчика собак из-за шпица-переросткаСумма иска составила 500 тысяч рублей.
Однако такое развитие событий хозяйку дома не устраивало, и в какой-то момент она решила спустить собаку на одного из полицейских. В итоге у силовика зафиксировали повреждения в виде рваных укушенных ран правой голени и левого бедра.