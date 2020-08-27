Ветеран ВМС США рассказал про морскую уязвимость России перед НАТО в случае войны

Глобализация привела к тому, что Россия оказалась зависимой от использования морских путей, поэтому является уязвимой в этом вопросе, если рассматривать его как возможность для "стратегического сдерживания". К такому выводу пришёл политолог, ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс в статье Forbes.

— Помимо новых танкеров для перевозки сжиженного природного газа значительные активы России на море включают большой торговый флот, — пишет он.

По словам Дисмьюкса, в случае если РФ окажется в состоянии войны с НАТО, военные корабли альянса могли бы блокировать российские гражданские суда и тем самым "задушить" экономику страны, заставив её руководство пойти на мирное соглашение на выгодных для США и их союзников условиях.

При этом он отмечает, что для бескровной реализации его плана потребуется разработка нового торпедного вооружения, которое могло бы уничтожить или сильно повредить винты корабля или рычаги управления, не нанося повреждения всему судну.