Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ветеран ВМС США рассказал про морскую уязвимость России перед НАТО в случае войны

Правда, для успешной реализации его плана потребуется разработка нового оружия.

259

Фото © Pixabay

Глобализация привела к тому, что Россия оказалась зависимой от использования морских путей, поэтому является уязвимой в этом вопросе, если рассматривать его как возможность для "стратегического сдерживания". К такому выводу пришёл политолог, ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс в статье Forbes.

Будущее и прошлое российского военного флота. Сравниваем наш авианесущий крейсер и вертолётоносец

Помимо новых танкеров для перевозки сжиженного природного газа значительные активы России на море включают большой торговый флот, — пишет он.

По словам Дисмьюкса, в случае если РФ окажется в состоянии войны с НАТО, военные корабли альянса могли бы блокировать российские гражданские суда и тем самым "задушить" экономику страны, заставив её руководство пойти на мирное соглашение на выгодных для США и их союзников условиях.

"Абсолютно беззащитна". В Дании рассказали о слабости НАТО перед супероружием России

По мнению журналиста, оно способно поменять баланс сил в Арктике.

При этом он отмечает, что для бескровной реализации его плана потребуется разработка нового торпедного вооружения, которое могло бы уничтожить или сильно повредить винты корабля или рычаги управления, не нанося повреждения всему судну.

Ранее Лайф сообщал, что глава Пентагона призвал союзников по НАТО становиться сильнее для "сдерживания" России.

Выбор редакции

Loading...