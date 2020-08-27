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Во Владивостоке мужчина тяжело ранил полицейского, у которого был выходной

Личность нападавшего уже установлена, правоохранители ведут розыск преступника.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В столице Приморского края в районе проспекта 100-летия Владивостока мужчина ранил сотрудника полиции, который в этот день был на выходном и потому оделся в гражданское. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

Отмечается, что 26-летний сотрудник правоохранительных органов сейчас госпитализирован в тяжёлом состоянии. При этом личность нападавшего уже установлена, полиция ведёт поиск преступника.

На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел

При проверке документов правоохранители посчитали, что регистрация у граждан может быть фальшивой.

По данному факту проводится проверка.

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