Во Владивостоке мужчина тяжело ранил полицейского, у которого был выходной

В столице Приморского края в районе проспекта 100-летия Владивостока мужчина ранил сотрудника полиции, который в этот день был на выходном и потому оделся в гражданское. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД РФ.
Отмечается, что 26-летний сотрудник правоохранительных органов сейчас госпитализирован в тяжёлом состоянии. При этом личность нападавшего уже установлена, полиция ведёт поиск преступника.
На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отделПри проверке документов правоохранители посчитали, что регистрация у граждан может быть фальшивой.
По данному факту проводится проверка.