Дождь, гроза и облачная погода ожидают жителей Москвы 27 августа

В российской столице в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 13 градусов. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм рт. ст.

Из-за грозы и сильных порывов ветра в регионе с 15:00 до 21:00 четверга объявлен жёлтый уровень опасности.