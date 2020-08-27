Дождь, гроза и облачная погода ожидают жителей Москвы 27 августа

В российской столице в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 13 градусов. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм рт. ст.
Из-за грозы и сильных порывов ветра в регионе с 15:00 до 21:00 четверга объявлен жёлтый уровень опасности.
Синоптики пообещали россиянам аномально тёплый конец летаБольше всего повезёт жителям Поволжья и Урала.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 10 градусов выше нуля.