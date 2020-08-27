Житель Подмосковья хранил в гараже поддельного алкоголя на 1,7 миллиона рублей

В подмосковной Коломне полицейскими был задержан 47-летний местный житель, который подозревается в нелегальном обороте алкогольной продукции. В ходе обыска его гаража было обнаружено несколько тысяч бутылок контрафакта. Об этом сообщает портал "МВД медиа".

— Обнаружено и изъято около пяти тысяч бутылок немаркированной водки, виски, коньяка, рома различных торговых марок, а также алкоголь, оклеенный федеральными специальными марками с признаками подделки, — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина хранил алкоголь с целью сбыта, его общая стоимость оценивается приблизительно в 1,7 миллиона рублей. При этом сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, он предоставить не смог.

В настоящий момент вся продукция была направлена на хранение, а её образцы — на экспертизу для определения степени опасности для жизни и здоровья потребителей. Владелец подпольного алкомаркета находится под подпиской о невыезде.