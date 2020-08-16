10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшение

Весь мир узнал о беременности поп-звезды после релиза клипа Never Worn White ("Никогда не носила белое") 5 марта 2020-го. В музыкальном видео девушка предстала в шикарном свадебном платье, в котором уже можно было увидеть значительно увеличившийся живот
Кадр из видео © YouTube / Katy Perry
Позже Перри отпраздновала Международный женский день вместе с женской командой по крикету. Певица надела красочное облегающее платье из фактурной ткани, которое, вместо того чтобы скрыть изгибы тела, наоборот, акцентировало на них внимание
Также в марте Кэти засветилась в неоновом мини-платье с ярко-синими кроссовками собственного бренда
Одним из самых любимых образов фанатов стала домашняя пижама зайчика. Не только комфортно, но и ярко — всё в стиле певицы
Чуть позже Кэти поделилась с подписчиками в Instagram образом, который она планировала надеть на ежегодный благотворительный бал Met Gala. Прослеживаются отсылки на легендарный лук Мадонны с конусообразным бюстгальтером, но тут предусмотрели даже выдающийся живот
На запись одного из карантинных эпизодов шоу American Idol девушка примерила образ, который больше похож на то, что обычно носят беременные. Но и в этом случае упрекнуть звезду в простоте нельзя. Также можно заметить, что каблуки на обуви певицы становятся все меньше и меньше
На премьеру своего сингла Daises ("Ромашки") Кэти надела широкое платье с цветочным принтом. Серьги только дополняли образ
Чтобы отпраздновать запуск SpaceX, Перри "облачилась" в ослепительное во всех смыслах серебристое платье
За несколько месяцев звезда показала десятки запоминающихся образов, которые вполне себе могут стать своеобразной азбукой для будущих мам, которые хотят оставаться модными в любых обстоятельствах
И хоть Перри во время беременности выглядит прекрасно, но в абсолютном большинстве случаев это заслуга стилистов. Нужно отдать певице должное — в своих соцсетях девушка показывает, как она выглядит, когда на неё не направлены объективы фотоаппаратов
Кстати, ходить беременной Кэти осталось недолго. СМИ сообщают, что отец ребёнка Орландо Блум повёз певицу на роды