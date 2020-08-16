10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшение

Весь мир узнал о беременности поп-звезды после релиза клипа Never Worn White ("Никогда не носила белое") 5 марта 2020-го. В музыкальном видео девушка предстала в шикарном свадебном платье, в котором уже можно было увидеть значительно увеличившийся живот

Кадр из видео © YouTube / Katy Perry

Позже Перри отпраздновала Международный женский день вместе с женской командой по крикету. Певица надела красочное облегающее платье из фактурной ткани, которое, вместо того чтобы скрыть изгибы тела, наоборот, акцентировало на них внимание

Фото © Instagram / katyperry

Также в марте Кэти засветилась в неоновом мини-платье с ярко-синими кроссовками собственного бренда

Фото © Instagram / katyperry

Одним из самых любимых образов фанатов стала домашняя пижама зайчика. Не только комфортно, но и ярко — всё в стиле певицы

Фото © Instagram / katyperry

Чуть позже Кэти поделилась с подписчиками в Instagram образом, который она планировала надеть на ежегодный благотворительный бал Met Gala. Прослеживаются отсылки на легендарный лук Мадонны с конусообразным бюстгальтером, но тут предусмотрели даже выдающийся живот

Фото © Instagram / katyperry

На запись одного из карантинных эпизодов шоу American Idol девушка примерила образ, который больше похож на то, что обычно носят беременные. Но и в этом случае упрекнуть звезду в простоте нельзя. Также можно заметить, что каблуки на обуви певицы становятся все меньше и меньше

Фото © Instagram / katyperry

На премьеру своего сингла Daises ("Ромашки") Кэти надела широкое платье с цветочным принтом. Серьги только дополняли образ

Фото © Instagram / katyperry

Чтобы отпраздновать запуск SpaceX, Перри "облачилась" в ослепительное во всех смыслах серебристое платье

Фото © Instagram / katyperry

За несколько месяцев звезда показала десятки запоминающихся образов, которые вполне себе могут стать своеобразной азбукой для будущих мам, которые хотят оставаться модными в любых обстоятельствах

Фото © Instagram / katyperry

И хоть Перри во время беременности выглядит прекрасно, но в абсолютном большинстве случаев это заслуга стилистов. Нужно отдать певице должное — в своих соцсетях девушка показывает, как она выглядит, когда на неё не направлены объективы фотоаппаратов

Фото © Instagram / katyperry

Кстати, ходить беременной Кэти осталось недолго. СМИ сообщают, что отец ребёнка Орландо Блум повёз певицу на роды