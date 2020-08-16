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Папин бродяга, мамин симпатяга: кто из российских рэперов вырос в интеллигентных семьях

Говорят, что рэп — это голос улиц, но иногда стоит помнить, что улицы бывают разные: где-то много гангстеров, а где-то — педагогов.

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Фото © Instagram / norimyxxxo

Oxxxymiron

Фото © Instagram / norimyxxxo

Мирон Янович Фёдоров родился в еврейской семье. Его отец — Ян Валерьевич Фёдоров, физик-теоретик, доктор наук. Мать — библиотекарь. Сам Мирон сначала учился в санкт-петербургской школе, но, когда ему было 9 лет, его семья переехала в город Эссен (Германия). Позже он поступил в Оксфорд.

Тимати

Фото © Instagram / timatiofficial

Тимур Ильдарович родился в еврейско-татарской семье. Его мама, Симона Юнусова (в девичестве Червоморская), росла в семье композитора и дирижёра Якова Червоморского. А отец, Ильдар Юнусов, бизнесмен. Дед Тимура, Валит Закирович, был учителем русского языка и литературы, а затем поступил в МГИМО и 35 лет проработал в Министерстве внешних экономических связей СССР.

Feduk

Фото © Instagram / fedukone

Фёдор Андреевич Инсаров родился в семье педагогов. Отец, Андрей Львович Инсаров, преподаёт в МГИМО, а мать, Инсарова Татьяна Владимировна, — учитель русского языка и литературы.

Влади

Фото © Instagram / vlady.pro

Владислав Лешкевич родился в семье ростовского бизнесмена Валерия Владимировича Лешкевича, его мама — преподаватель философии. С детства родители прививали сыну любовь к искусству и музыке. Влад занимался хореографией и осваивал нотную грамоту в музыкальной школе.

Мот

Фото © Instagram / mmott23

Матвей Александрович Мельников родился в Крымске, но, когда ему было пять лет, семья переехала в Краснодар. Родители отдали сына в школу танцев. При этом мальчик одновременно занимался в футбольной секции. Мама Мота работала учителем. Дедушка мальчика по материнской линии по национальности был греком.

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