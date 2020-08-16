Коллеги, олигархи, мелкий криминал. Кто мог стоять за убийством Влада Листьева

За 25 лет, прошедших с момента убийства первого генерального директора ОРТ, в число подозреваемых попадали как скандальные олигархи и криминальные деятели, так и коллеги по работе.

В августе 1997 года сменился руководитель следственной бригады, занимавшейся делом об убийстве генерального директора ОРТ Влада Листьева. Это оживило надежды на то, что оно вскоре будет раскрыто, а непосредственные исполнители, организаторы и заказчики преступления названы. Но с тех пор сменилось уже по меньшей мере пять следователей, а одно из самых резонансных преступлений в истории постсоветской России до сих пор так и не раскрыто.

Резонансное убийство

Вечером 1 марта 1995 года тело генерального директора ОРТ было обнаружено в подъезде дома по Новокузнецкой улице, в котором он жил. Убийство Листьева произошло в промежутке между 20:40 и 21:10. Детали преступления были характерны для заказного убийства: преступники не взяли никаких ценных вещей жертвы. На месте были найдены две гильзы от разных пистолетов, что заставило предположить, что преступников было двое. Одна пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Этот выстрел и стал смертельным. Листьев скончался мгновенно.

2 марта вошло в историю как день без телевидения. Все российские телеканалы прервали эфир, транслируя только траурную рамку с именем Листьева. Исключение было сделано лишь для выпусков новостей. О гибели генерального директора ОРТ высказались первые лица страны, а начальник столичного ГУВД и городской прокурор были отправлены в отставку.

Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Банда казаков

В 1997 году СМИ сообщили сенсационную новость. Один из обвиняемых в ряде преступлений в Краснодарском крае неожиданно взял на себя вину в убийстве Листьева. Мужчина был членом так называемой казачьей банды Думенко, которая обвинялась в неоднократных вымогательствах и убийстве одного из местных бизнесменов. Сам Думенко погиб в перестрелке с милицией, а часть его подручных удалось арестовать. Вскоре казак, взявший на себя вину, отказался от своих показаний, заявив, что он оговорил себя под давлением. Следователи, изучившие показания, тоже не поверили в его возможную причастность.

Братья Челышевы

В 1998 году показания о причастности к убийству Листьева дал Андрей Челышев — штатный киллер банды братьев Челышевых. На криминальном фоне 90-х банда Челышевых явно выделялась своим профессионализмом. В ней состояли бывшие военнослужащие и спецназовцы. Услугами Челышевых пользовались многие криминальные группировки, платившие им за выполнение заказов.

Фото © ТАСС / Станислав Панов

По словам Челышева, заказ на руководителя телеканала был получен ими от некоего чиновника, которого они знали под прозвищем или именем Заур. При этом сам Челышев утверждал, что он не принимал участия в убийстве и поначалу даже не подозревал, что речь идёт о Листьеве, которого он ни за что бы не стал убивать, поскольку любил смотреть его передачи.

Согласно его показаниям, он доставил трёх киллеров в район проживания Листьева и дожидался их несколько часов, пока они не вернулись. И лишь некоторое время спустя он сопоставил факты и догадался, что они совершили убийство популярного телеведущего и гендиректора ОРТ. Впрочем, следствие, хотя и проверило версию о причастности Челышевых к резонансному убийству, посчитало её несостоятельной из-за весьма путаных показаний Андрея Челышева. В конечном счёте он был приговорён к 20 годам лишения свободы, но за другие преступления.

Прапорщик ГРУ и тамбовские

В 2010 году осуждённый за убийство депутата Галины Старовойтовой экс-прапорщик ГРУ Юрий Колчин публично высказал свою версию гибели Листьева. По его словам, непосредственными организаторами и исполнителями убийства были представители Тамбовской ОПГ, чему Колчин был свидетелем.

По версии прапорщика-бандита, заказчиком преступления выступил тогдашний владелец ОРТ Борис Березовский. Посредником был питерский криминальный авторитет Константин Яковлев, также известный как Костя Могила. Яковлев подрядил на это дело члена Тамбовской ОПГ Эдуарда Канимото, который был должен авторитету значительную сумму денег. Позднее Канимото согласовал операцию с лидером группировки Владимиром Кумариным-Барсуковым.

Юрий Колчин (в центре). Фото © ТАСС / Сергей Смольский

Роль Колчина состояла в том, что он держал в столице конспиративную квартиру, в которой убийцы укрывались от правоохранителей некоторое время. В дальнейшем Яковлев и Кумарин-Барсуков будто бы шантажировали Березовского, который регулярно делал им внушительные отчисления за молчание.

Версия Колчина была проверена следователями, однако вызвала сомнения. Его заподозрили в том, что показания сделаны им только ради того, чтобы оттянуть время отправки в тюрьму. Почти все названные Колчиным лица к этому моменту были уже мертвы. Могилу убили ещё в 2003-м, Канимото был расстрелян в 2007-м, Суликовский бесследно пропал в 2000 году. Кумарин-Барсуков отбывает 23-летнее заключение. Сам Колчин не смог пройти проверку на детекторе лжи.

Скандальный олигарх

Борис Березовский, с удовольствием игравший роль демонической фигуры, был весьма удобным кандидатом на роль заказчика резонансного преступления. Главным популяризатором версии о причастности олигарха к гибели Листьева был ныне покойный журналист Пол Хлебников.

Правда, все аргументы против Березовского довольно шаткие. Так, олигарх поначалу отрицал, что в ночь перед убийством Листьева у них был долгий разговор, затянувшийся до самого утра. Правда, позднее он всё же признал, что этот разговор имел место, но категорически отказался раскрывать его содержание. Кроме того, служба безопасности ЛогоВАЗа с оружием в руках не пустила правоохранителей, которые в рамках этого расследования намерены были провести там обыск.

Но у Березовского не было очевидного мотива. Теоретически можно предположить, что между ними произошёл конфликт и олигарх решил избавиться от строптивого Листьева. Но не стоит забывать, что Листьев был лишь наёмным работником. Одним из основных владельцев ОРТ в то время был сам Березовский, а Листьев был назначенным генеральным директором. Кроме того, заместителем Листьева являлся ближайший соратник Березовского Бадри Патаркацишвили.

Борис Березовский. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Очевидно, что в случае конфликта Березовский мог бы избавиться от своего работника куда более простыми способами, не прибегая к убийству. Достаточно было бы его уволить. Вдобавок почти все коллеги Листьева не раз публично выражали сомнения в причастности к его гибели Березовского, ссылаясь на то, что между ними были нормальные отношения, а Листьев был "вполне управляемым человеком". В 2012 году Генпрокуратура также объявила, что у неё нет оснований считать беглого олигарха причастным к этому преступлению.

Рекламный король

Другое громкое имя, часто упоминавшееся в контексте этого дела, — тогдашний "рекламный король" Сергей Лисовский. Эта версия долгое время была основной и до сих пор пользуется немалой популярностью. Согласно ей, причина гибели Листьева — конфликт из-за рекламного времени на телеканале. А непосредственными исполнителями были члены Солнцевской ОПГ.

В январе 1995 года Листьев был назначен генеральным директором ОРТ. До его прихода рекламное время продавалось компаниям-посредникам по низкой цене, а затем перепродавалось ими рекламодателям с большой наценкой. Листьев же решил существенно поднять отпускную цену для посредников. А чтобы те стали сговорчивее, объявил трёхмесячный мораторий на рекламу.

Эти меры серьёзно ударили по бюджету посредников, одним из самых влиятельных из которых был Сергей Лисовский. Его имя неоднократно упоминалось в связи с делом Листьева, сам он много раз опрашивался разными следственными бригадами, однако убедительных доказательств того, что именно он был заказчиком преступления, так и не нашли.

Сергей Лисовский. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Сам Лисовский не скрывался от следствия, регулярно давал показания и парировал все подозрения одним, но достаточно убедительным аргументом: убивать Листьева не было никакого смысла, поскольку это ничего не решало.

Листьев был лишь наёмным работником. Фигурой, которая определяла политику, был Березовский. Именно ему принадлежала инициатива рекламного моратория и разборок с посредниками. Все прекрасно понимали, что эти вопросы решает лично Березовский и договариваться надо непосредственно с ним, а не с Листьевым, который был только исполнителем воли могущественного олигарха.

Коллеги

Версия, согласно которой к гибели Листьева мог быть причастен кто-то из коллег по ТВ, поддерживалась некоторыми близкими к покойному людьми. Например, Владимиром Мукусевым, который долгое время был соведущим Листьева по "Взгляду". В своих интервью он неоднократно говорил о том, что "убийц надо искать в телецентре".

Согласно его версии, Березовский делал большую ставку на популярного ведущего и был совершенно не заинтересован в его гибели. Между тем большие деньги, пришедшие на телевидение, вскружили голову многим. Гибель Листьева стала следствием борьбы за финансовые потоки и власть внутри телекомпании. По словам Мукусева, этой же версии придерживался и первый следователь по делу, которого вскоре сняли.

Фото © ТАСС / Николай Малышев

Косвенным свидетельством в пользу этой версии может служить тот факт, что с приходом Листьева финансовая структура телекомпании претерпела существенные изменения. До 1995 года продажами рекламы занимались разные отделы, из-за чего структура была хаотичной, а немалое количество средств уходило "мимо кассы". Листьев же предпринял попытку передать продажи рекламного времени под контроль генерального директора, замкнув все потоки на руководителе.

Мелкий криминал

Так же считал другой известный телеведущий с ОРТ — Сергей Доренко. Он полагал, что покушение на Листьева было делом рук мелкого криминала, который "кормился" с каких-то теневых схем по продаже рекламы и потерял деньги после прихода Листьева.

Как уже говорилось, до 1995 года процесс продажи рекламного времени действительно был хаотичным и беспорядочным. Свой небольшой кусок от этого пирога могли иметь представители мелкого криминала (незначительные и не очень влиятельные банды и ОПГ). Они могли не знать реальных раскладов внутри ОРТ и, услышав, что Листьев "запретил рекламу", посчитать его главным виновником потери дохода. Косвенным аргументом в пользу этой версии служит тот факт, что убийцы Листьева, судя по всему, были не самыми квалифицированными киллерами. Они не сумели убить его одним выстрелом в достаточно простой для опытного профессионала ситуации, тогда как крупные группировки обычно пользовались услугами высокопрофессиональных киллеров, как правило, выходцев из силовых структур.