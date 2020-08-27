Зеленскому предложили решение вопроса о принадлежности Крыма

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков уверен, что вместо обещаний о возвращении полуострова в состав Украины и всевозможных фантазий по этому поводу её президенту Владимиру Зеленскому следует создать в стране площадку, которая займётся налаживанием добрососедских отношений с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет, и никто у нас в стране этого не допустит, — приводит его слова агентство.

Его слова стали ответом на жалобы Зеленского о том, что в настоящее время отсутствует какая-либо международная платформа, на которой обсуждались бы вопросы о "возвращении" Крыма. А страны "нормандской четвёрки", "особенно Россия", не хотят обсуждать это.

Цеков в свою очередь убеждён, что в "цивилизованном мире" никто действительно не хочет обсуждать украинское видение ситуации с Крымом, поскольку очевидно, что это "историческая территория России". А потому обсуждение в любом другом ключе — это "пустая трата времени".