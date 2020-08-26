"Это очень большой". Зеленский отказался покупать "украинский бургер" в McDonald’s

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в город Днепр заехал поесть в ресторан быстрого питания McDonald’s. В "Ютубе" появилась видеозапись того момента, когда глава государства делал заказ на кассе.

На кадрах из заведения слышно, как украинский лидер заказывает себе гамбургеры, соусы и напитки. Кассиры McDonald’s также предложили ему попробовать "украинский бургер", однако Зеленский отказался, объяснив это тем, что он "очень большой".

Уточняется, что "украинские бургеры" в McDonald’s делают в нескольких вариациях. В одной из них идёт ржаная булочка со свиными бифштексами, соусом из хрена, сыром и огурцами. В другой же также присутствует ржаная булочка, сыр, ещё есть томаты, чесночный соус и куриный бифштекс. Судя по фотографиям, размеры этих бургеров действительно впечатляют.

Стоит отметить, что президент Украины во время поездки в Днепр пообещал, что строительство взлётно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнётся до конца сентября этого года. Он также посетил местную гимназию, осмотрел участок автомобильной дороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А.М. Макарова.