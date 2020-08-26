"Это очень большой". Зеленский отказался покупать "украинский бургер" в McDonald’s

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в город Днепр заехал поесть в ресторан быстрого питания McDonald’s. В "Ютубе" появилась видеозапись того момента, когда глава государства делал заказ на кассе.
На кадрах из заведения слышно, как украинский лидер заказывает себе гамбургеры, соусы и напитки. Кассиры McDonald’s также предложили ему попробовать "украинский бургер", однако Зеленский отказался, объяснив это тем, что он "очень большой".
Зеленский пожелал белорусам не повторять "украинский сценарий" 2014 годаОн также назвал сложившуюся ситуацию внутренними делами республики.
Уточняется, что "украинские бургеры" в McDonald’s делают в нескольких вариациях. В одной из них идёт ржаная булочка со свиными бифштексами, соусом из хрена, сыром и огурцами. В другой же также присутствует ржаная булочка, сыр, ещё есть томаты, чесночный соус и куриный бифштекс. Судя по фотографиям, размеры этих бургеров действительно впечатляют.
Фото © McDonald’s
Стоит отметить, что президент Украины во время поездки в Днепр пообещал, что строительство взлётно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнётся до конца сентября этого года. Он также посетил местную гимназию, осмотрел участок автомобильной дороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А.М. Макарова.
Ранее Лайф сообщал, что правозащитники обвинили охрану Зеленского в избиении активистки из Донбасса, которая пыталась попасть на встречу с главой государства, чтобы задать "неудобные" вопросы о судьбе её региона.