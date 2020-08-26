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Охрана Зеленского избила жительницу Донбасса за "неудобные вопросы"

У девушки диагностирован перелом ребра.

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В Днепропетровской области правозащитники обвинили охрану президента Украины Владимира Зеленского в избиении активистки из Донбасса, которая пыталась попасть на встречу с главой государства, чтобы задать "неудобные" вопросы о судьбе её региона. Видео с места инцидента опубликовано в соцсетях.

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Он также назвал сложившуюся ситуацию внутренними делами республики.

Граждане пришли пообщаться с президентом. Полиция заламывала руки, напала на девушку. Зеленский сбежал и спрятался в машине, — написал в "Фейсбуке" бывший депутат Андрей Денисенко.

По словам участников событий, во время попыток прорваться к украинскому лидеру на помощь полицейским подоспели "люди в штатском", которые начали теснить активистов и, судя по заключению областной клинической больницы, сломали ребро девушке.

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Он также вспомнил свой последний разговор с российским лидером, который состоялся в конце июля.

При этом, как передаёт РИА "Новости", в пресс-службе госохраны опровергли данную "манипулятивную" информацию, которая распространяется в интересах "отдельных политических групп". В свою очередь пользователи соцсетей подозревают в причастности к инциденту мэра Днепра Бориса Филатова, у которого конфликт с олигархом Игорем Коломойским.

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