Знакомый из соцсетей зарезал жительницу Твери на свидании и выбросил на обочину

В Тверской области правоохранители поймали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хладнокровном убийстве 33-летней жительницы областного центра, которая познакомилась с ним в соцсетях и согласилась пойти на свидание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— Установлено, житель города Твери в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений на берегу реки Тьмака умышленно нанёс не менее двух ударов ножом в область грудной клетки и шеи своей знакомой, — говорится в сообщении.

По данным УМВД РФ по региону, родственники женщины заявили о пропаже. Вскоре тело с ножевыми ранениями было обнаружено завёрнутым в простыню на обочине дороги в лесном массиве. Криминалистам по изъятой простыне удалось выделить генотип человека и вычислить предполагаемого преступника.

Вскоре его задержали, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз, в том числе проверка задержанного на вменяемость в момент убийства. В настоящий момент мужчина задержан. В случае установления вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.