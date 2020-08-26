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Знакомый из соцсетей зарезал жительницу Твери на свидании и выбросил на обочину

Её тело было обнаружено завёрнутым в простыню.

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

В Тверской области правоохранители поймали 37-летнего мужчину, подозреваемого в хладнокровном убийстве 33-летней жительницы областного центра, которая познакомилась с ним в соцсетях и согласилась пойти на свидание. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По факту инцидента полиция начала проверку.

Установлено, житель города Твери в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений на берегу реки Тьмака умышленно нанёс не менее двух ударов  ножом в область грудной клетки и шеи своей знакомой, — говорится в сообщении.

По данным УМВД РФ по региону, родственники женщины заявили о пропаже. Вскоре тело с ножевыми ранениями было обнаружено завёрнутым в простыню на обочине дороги в лесном массиве. Криминалистам по изъятой простыне удалось выделить генотип человека и вычислить предполагаемого преступника.

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Женщина заколола неприятелей ножом.

Вскоре его задержали, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз, в том числе проверка задержанного на вменяемость в момент убийства. В настоящий момент мужчина задержан. В случае установления вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ране Лайф сообщал, что в Анапе прохожий напал с ножом на девочку, которая гуляла во дворе дома. Сперва он её ударил, затем повалил на землю и воткнул нож. Вскоре 28-летнего подозреваемого задержали, однако он не смог объяснить причину своего поступка.

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