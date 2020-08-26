В Нижнем Тагиле грабители вынесли из магазина 107 шуб и сейф с деньгами

Злоумышленники украли из элитного мехового магазина в Нижнем Тагиле 107 шуб и сейф с деньгами. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Добычей воров стали самые дорогие экземпляры женских меховых изделий на сумму 22 миллиона рублей. Это пальто и полупальто из норки и соболя, а также один жакет из меха куницы. Также преступники унесли металлический сейф с деньгами. По предварительным данным, общий ущерб составил более 23 миллионов рублей. Раскрытие резонансной кражи взял на личный контроль начальник МУ МВД РФ "Нижнетагильское" Ибрагим Абдулкадыров.

Уточняется, что воры залезли в магазин, вероятно, из подвала, предварительно вскрыв его. Сигнализация магазина не сработала, потому что злоумышленники закрыли датчики носками.

Сейчас правоохранители проверяют ранее судимых за аналогичные преступления граждан, а также опрашиваются персонал магазина и жители соседних домов, которые могли быть свидетелями преступления.