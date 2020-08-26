Концерн "Калашников" представил электрический ретробайк

В рамках открытой презентации для специалистов форума "Армия-2020" концерн "Калашников" помимо стрелкового оружия представил уникальный для России продукт — электрический мотоцикл. Новинка получила не футуристический дизайн, а классическое оформление: электробайк стилизовали под мотоцикл Иж-49, выпускаемый в СССР с 1950 по 1958 год.

Технически электробайк реализован на уровне современного электрического транспорта:

Фото © LIFE / Стас Вазовски

запас хода — 80 километров; максимальная скорость — 95 километров в час; аккумулятор — литий-ионный; зарядка — от бытовой электросети 220 V либо "суперчарджер" (+ 3500 рублей к стоимости мотоцикла).

По словам представителей концерна, массового производства (по крайней мере, пока) новинка не увидит. На стенде компании в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке были представлены три экземпляра лимитированной серии из 49 мотоциклов.

Фото © LIFE / Стас Вазовски 1 / 3