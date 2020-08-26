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Концерн "Калашников" представил электрический ретробайк

Новый электрический мотоцикл стилизовали под модель 50-х годов.

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Фото © LIFE / Стас Вазовски

В рамках открытой презентации для специалистов форума "Армия-2020" концерн "Калашников" помимо стрелкового оружия представил уникальный для России продукт — электрический мотоцикл. Новинка получила не футуристический дизайн, а классическое оформление: электробайк стилизовали под мотоцикл Иж-49, выпускаемый в СССР с 1950 по 1958 год.

Технически электробайк реализован на уровне современного электрического транспорта:

Фото © LIFE / Стас Вазовски

  • запас хода — 80 километров;

  • максимальная скорость — 95 километров в час;

  • аккумулятор — литий-ионный;

  • зарядка — от бытовой электросети 220 V либо "суперчарджер" (+ 3500 рублей к стоимости мотоцикла).

По словам представителей концерна, массового производства (по крайней мере, пока) новинка не увидит. На стенде компании в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке были представлены три экземпляра лимитированной серии из 49 мотоциклов.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

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Официальные цены на мотоциклы пока не названы, однако источники сообщают, что стоимость каждого электромотоцикла будет начинаться с отметки в полтора миллиона рублей. За эти деньги потенциальный клиент получает сбалансированную раму с силовыми элементами из алюминия, комфортную подвеску и аутентичный внешний вид, который почти полностью повторяет оригинальный мотоцикл Иж-49, выпускавшийся 70 лет назад.

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