Концерн "Калашников" представил электрический ретробайк

В рамках открытой презентации для специалистов форума "Армия-2020" концерн "Калашников" помимо стрелкового оружия представил уникальный для России продукт — электрический мотоцикл. Новинка получила не футуристический дизайн, а классическое оформление: электробайк стилизовали под мотоцикл Иж-49, выпускаемый в СССР с 1950 по 1958 год.
Технически электробайк реализован на уровне современного электрического транспорта:
Фото © LIFE / Стас Вазовски
- запас хода — 80 километров;
- максимальная скорость — 95 километров в час;
- аккумулятор — литий-ионный;
- зарядка — от бытовой электросети 220 V либо "суперчарджер" (+ 3500 рублей к стоимости мотоцикла).
По словам представителей концерна, массового производства (по крайней мере, пока) новинка не увидит. На стенде компании в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке были представлены три экземпляра лимитированной серии из 49 мотоциклов.
Фото © LIFE / Стас Вазовски
Официальные цены на мотоциклы пока не названы, однако источники сообщают, что стоимость каждого электромотоцикла будет начинаться с отметки в полтора миллиона рублей. За эти деньги потенциальный клиент получает сбалансированную раму с силовыми элементами из алюминия, комфортную подвеску и аутентичный внешний вид, который почти полностью повторяет оригинальный мотоцикл Иж-49, выпускавшийся 70 лет назад.