Наследник "Тигра" и убийца "Хаммера". В России появится новый внедорожник

Построить новинку могут на базе бронированного грузовика для военных

"Тигром" единым

Попытка сделать из армейского автомобиля брутальный внедорожник для дорог общего пользования предпринималась несколько раз. Самый популярный военный автомобиль американских военных HMMWV когда-то давно эволюционировал в Hummer H1 и с успехом продавался с 1992 по 2006 год. До сих пор спрос на эту машину крайне велик и в США, и в России. Купить машину, на которой морпехи и рейнджеры рассекали по пустыням Ирака и Кувейта, хотят многие мужчины.

Попытку сделать "русский хаммер" предприняли специалисты из Военно-промышленной компании. В 2001 году на выставке IDEX-2001 появились первые три броневика "Тигр", завоевавшие популярность не только среди военных, но и среди гражданских заказчиков. Спецверсии гражданских автомобилей создавались как для VIP-пассажиров, так и для активного отдыха. "Тигры" продаются своими хозяевами крайне неохотно — сейчас по всей России можно купить всего три автомобиля по цене от 3,5 до 10 миллионов рублей.

Фото © ТАСС / Спирина Светлана

Своей популярностью "тигры" обязаны уникальной надёжности — шестилитровый дизельный двигатель и механическая коробка передач позволяют автомобилям одинаково хорошо перемещаться и по рязанским дорогам, и по сирийской пустыне. Но корону главного внедорожника российского производства у нижегородского броневика готовы отобрать сразу два серьёзных конкурента.

Капсула президента

Фото © AURUS MOTORS

После того, как стали появляться подробности относительно "президентского" внедорожника AURUS Komendant, многие автовладельцы отложили деньги, накопленные на Rolls Royce и Bentley, в ожидании начала производства. Komendant — единственный полноразмерный внедорожник в семействе автомобилей под брендом AURUS и самый крупный в линейке — его размеры, скорее всего, превысят габариты таких кроссоверов, как BMW X7, Rolls Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Ближе всего по габаритам к российскому AURUS Komendant может оказаться американский Cadillac Escalade ESV.

Komendant — самый технологичный автомобиль на российском рынке. И хотя цена на "внедорожник президента", как и дата старта продаж неизвестны, российский AURUS на долгое время окажется единственным полноценным гибридным премиум-кроссовером на российском рынке. Большой двигатель V8 и электромашина обеспечивают динамику суперкара и полностью российскую сборку. Это значит, что при впечатляющих характеристиках проблем с обслуживанием и гарантийным ремонтом быть не должно. Разумеется, Komendant — это брутальная, но тем не менее городская машина, ездить на которой можно не везде. Никакой "военщиной" в дизайне автомобиля Komendant и не пахнет, и удовлетворять запросы мужчин, которые хотят прикоснуться к ещё большей брутальности, поможет другая машина.

Транспорт вежливых людей

Фото © ТАСС / Военно-промышленная компания

Новейший бронеавтомобиль "Стрела", который Военно-промышленная компания подготовила на смену "Тигру", сразу привлёк внимание посетителей форума "Армия-2020". Внешне новый броневик похож на Mercedes G-класса в его первоначальном виде (его, напомним, в 70-х заказывали как исключительно военную машину без всякого намёка на гражданский рынок) — дизайн кузова получился угловатым и "рубленым", с большим количеством почти прямых углов.

И хотя "Стрела" несколько короче "Тигра", его ширина и высота оказались почти такими же, как у самой большой кошки, производимой заводом ГАЗ. Новый внедорожник будет ощутимо легче "Тигра" — вместо пяти с половиной тонн "Стрела" весит немногим меньше четырёх. За подвижность отвечает куда более скромный, чем у "Тигра", двигатель — 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью 200 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой МКП или шестиступенчатой АКПП. Привод полный, максимальная скорость как у хорошего седана — 155 км/ч.

Военная версия броневика "Стрела" вмещает до восьми бойцов в боевой экипировке. Но популярность и спрос на автомобиль могут оказаться куда шире, чем ожидается. Сразу несколько источников, близких к военно-промышленному комплексу, отмечают, что "Стрела" может через год-полтора появиться на российском рынке в качестве гражданского автомобиля повышенной проходимости. Автомобильный дизайнер Свен Хартманн (работал с BMW, Volvo и MAN) изучил первые изображения броневика и поделился собственным видением идеального автомобиля для российских дорог.

Гражданский вариант мне видится машиной с большим потенциалом для тюнинга. Главное в машинах для активного отдыха — это возможности для дополнительного оснащения. Много света, хороший дизельный двигатель, климат-контроль и возможность забираться туда, куда не влезут даже подготовленные джипперы, — это рецепт идеального автомобиля для России. До настоящего момента в России был только один автомобиль, который благодаря этим свойствам зарабатывал деньги своим создателям, — это компактный внедорожник "Нива" Свен Хартманн Автомобильный дизайнер

Гражданская версия "Стрелы", по словам Хартманна, может получить пространственную алюминиевую раму, несколько слоёв шумо- и виброизоляции, и несколько вариантов оснащения. Уже известно, что по компонентам (подвеска, двигатели, КПП, аксессуары) "Стрела" значительно унифицирована с уже существующими автомобилями Военно-промышленной компании и грузовиками "Группы ГАЗ".

Скорее всего, это будет более стильный автомобиль с намёком на аэродинамичность. Учитывая накопленный производителями опыт, цены на такую машину тоже должны находиться на низком уровне Свен Хартманн Автомобильный дизайнер