Транспортный налог отменят. Кто будет платить меньше?

Что такое транспортный налог и почему его хотят отменить?

Депутат Госдумы Андрей Барышев внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. Документ уже опубликован в электронной базе Госдумы и вызвал ожесточённые споры между сторонниками и противниками этой меры. В пояснительной записке к законопроекту написано, что полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведёт к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране.



Если обратиться к сайту ФНС России, то можно обнаружить, что транспортным налогом облагаются "автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе — транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации".

То есть всё, что ездит, летает, плавает по воде. Исключения составляют лишь некоторые категории транспортных средств, приобретение которых связано с особыми обстоятельствами как по месту производства техники, так и по социальному статусу владельца. В законопроекте депутата Барышева содержится очевидное для всех решение — заместить расчёт транспортного налога повышением цен на топливо. Представители автомобильной индустрии, промышленности и бизнеса отмечают, что такое уже было несколько лет назад и кончилось для автовладельцев не совсем хорошо. Автогонщик и основатель портала 24AUTO.RU Артём Потехин напомнил, что несколько лет назад в рамках аналогичной инициативы цены на топливо подняли, а про налог, который должны были отменить через год после повышения акцизов, просто забыли.

Не исключено, что сейчас нас может ожидать подобное решение. Мы можем получить просто ещё одно повышение акциза. Плюс к этому может случиться так, что мы увидим трансформацию налога, которую отвяжут от лошадиных сил и привяжут, например, к возрасту автомобиля. Чтобы отменить транспортный налог, законодателям нужно придумать, чем его заместить, предложив более адекватную и прозрачную схему населению. При этом желательно увеличить сборы в казну, а не уменьшить, иначе это не имеет никакого смысла Артём Потехин Автогонщик и основатель портала 24AUTO.RU

Кто будет платить больше?

При грамотном внесении транспортного налога в стоимость топлива доходы в бюджет страны будут значительно больше, чем сейчас. По сути, основа автопарка страны — это маломощные бюджетные автомобили. Мощность двигателей у таких автомобилей редко превышает 100 л.с., поэтому налог на такие машины либо микроскопический, либо отсутствует вообще. Но эти машины всё равно ездят на бензине и каждый день "наматывают" по 30–40 километров, расходуя ценный ресурс — бензин или дизельное топливо.

Машин, владельцы которых платят по-настоящему большой транспортный налог (от 30 тыс. и более), в стране, по грубым подсчётам, не более трёх процентов от общего количества. Как правило, в общей массе это или дорогие или эксклюзивные автомобили, которые большую часть времени стоят на парковках. При внесении транспортного налога в топливо государство будет брать больше денег только с топлива, поэтому, если владелец будет много ездить, будет платить больше, если будет ездить на машине мало, будет платить "всего ничего". Налог на роскошь при этом, по мнению специалистов, можно взимать разово — при покупке автомобиля, как это делают в Европе.

Кто — за и кто — против?

Доктор юридических наук, декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Гульнара Ручкина отметила, что одной из мер, которыми авторы законопроекта обосновывают отмену транспортного налога, является необходимость более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, прекратить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан. Кроме того, нововведение будет стимулировать россиян пересесть на более экологичные виды транспорта.

В случае принятия этого закона деньги, которые раньше государство получало с помощью налога, будут получены путём дохода от продажи топлива. Авторы законопроекта считают, что такое покрытие расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране, будет более справедливым. В 2019 году уже предпринималась попытка отменить транспортный налог. Но Госдума отклонила этот законопроект в первом чтении. Счётная палата тогда заявила, что отмена повлечёт выпадающие доходы бюджетов субъектов в размере не менее 160 миллиардов рублей в год Гульнара Ручкина Доктор юридических наук, декан Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В пресс-службе ГК "Автоспеццентр" нам пояснили, что у законопроекта есть как сторонники, так и противники. Со сторонниками всё более-менее понятно — это большая часть автомобилистов и владельцев автомобилей с большими двигателями (три литра и более). В 2019 году Госдума предлагала полностью освободить автомобилистов от этих трат, в июне 2020 года появилось предложение в текущем году снизить сумму налога на 25 процентов, но ни одна из этих инциатив до практической реализации так и не дошла.

Минтранс регулярно критикует подобные предложения. Дело в том, что отчисления от уплаты налога частично пополняют региональные дорожные фонды, которые не готовы к потере этих средств. С другой стороны, если отменённый транспортный налог будет компенсироваться доходами от продажи топлива, региональные бюджеты не потеряют финансирование. В случае принятия закона об отмене налога снизится и количество неплательщиков — так как уклоняться от оплаты топлива сложнее, чем от налоговых отчислений Пресс-служба ГК "Автоспеццентр"

Категорически против выступает Минфин. В ведомстве считают, что отмена налога приведёт к сокращению поступлений в региональные и местные бюджеты, а компенсация за счёт повышения ставки акциза на топливо может вызвать рост цен "практически на все товары". В Минфине напомнили, что помимо формирования дорожных фондов транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов.

Время на подумать

Первый заместитель Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв пояснил, что вопрос отмены или замещения транспортного налога довольно продолжительное время рассматривается с разных ракурсов: есть идеи, чтобы транспортный налог, который в нынешнем виде идёт региональным властям, сразу направлялся в дорожные фонды.

На мой взгляд, региональным властям, исходя из сложившейся ситуации, более объективно видно, в какие сроки и какие работы необходимо провести, и в этой ситуации нет смысла перераспределять доходы в пользу дорожных фондов. Что касается введения вместо транспортного налога погружения в акцизы, то на первый взгляд в этом есть определённая логика. Налог, который идёт на восстановление дорог, должен пропорционально распределяться среди тех, кто эти дороги эксплуатирует, а не с точки зрения мощности двигателя Владимир Гутенёв Первый заместитель Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Гутенёв сообщил также, что с точки зрения доходов региональных бюджетов это вопрос администрирования и субсидий со стороны центра.

Эти субсидии должны быть пропорциональны объёмам проданного бензина в том или ином регионе. Но у меня есть очень большие подозрения, что изменения системы, бесконечные радикальные изменения, приводят к снижению собираемости налогов, увеличению персонала. Поэтому, на мой взгляд, основная задача сейчас — оценить, насколько велики будут выгоды от такой трансформации и что от этого получат государство и граждане. Отмена транспортного налога и погружение его в акцизы — более справедливо. Расходы на бензин будут коррелировать с мощностью двигателя, с тем, насколько владелец часто пользуется машиной. Но будет много вопросов относительно коммерческого транспорта, а эти вопросы нужно будет урегулировать Владимир Гутенёв Первый заместитель Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

По словам Гутенёва, администрирование процесса перехода с прямой оплаты транспортного налога на включение в стоимость топлива будет весьма непростым и, скорее всего, в течение длительного времени никаких изменений в этой процедуре не появится. Из-за разности подходов не увенчались успехом и предыдущие попытки заместить транспортный налог повышением акцизов на топливо.

Понятно, что близится новый выборный цикл и многие депутаты проявляют активность. Но возникает вопрос: позволит ли взимание средств через акциз с целью восстановления дорог справедливо распределить деньги среди пользователей с учётом того, что будет увеличиваться доля льготных категорий? Меры, которые сейчас обсуждаются, были бы эффективны лет 8–10 назад. Сейчас нужно не просто взять паузу, а взять паузу на проработку с цифрами, с моделями, с расчётами Владимир Гутенёв Первый заместитель Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству