Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Суд арестовал имущество и недвижимость судостроительного завода, принадлежавшего Порошенко

Впрочем, подобная ситуация происходила годом ранее.

525
Post cover

Фото © ТАСС / Анна Марченко

Суд в Киеве арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", которым до 2018 года владел экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом в своём телеграме рассказал юрист Андрей Портнов.

Бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищений людей

Он также заявил о предполагаемых сообщниках экс-главы Украины.

По его словам, процедура произошла в рамках дела "по отмыванию и легализации Порошенко преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов" при продаже завода.

На Украине Порошенко разрешили продать судостроительный завод

Завод "Кузница на Рыбальском" специализируется на производстве промышленных морских судов.

Генеральная прокуратура обратилась в суд, и суд сегодня арестовал всё недвижимое имущество и 94 процента акций принадлежащей главному государственному преступнику "Кузни на Рыбальском". Началось движение вперёд, приветствуем и поддерживаем это решение, — написал юрист.

Впрочем, аналогичная процедура происходила и в 2019 году, также по заявлению Портнова. Однако чуть позже суд снял этот арест из-за необоснованности данного решения.

Выбор редакции

Loading...