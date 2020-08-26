Суд арестовал имущество и недвижимость судостроительного завода, принадлежавшего Порошенко

Суд в Киеве арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", которым до 2018 года владел экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом в своём телеграме рассказал юрист Андрей Портнов.
Бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищений людейОн также заявил о предполагаемых сообщниках экс-главы Украины.
По его словам, процедура произошла в рамках дела "по отмыванию и легализации Порошенко преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов" при продаже завода.
На Украине Порошенко разрешили продать судостроительный заводЗавод "Кузница на Рыбальском" специализируется на производстве промышленных морских судов.
— Генеральная прокуратура обратилась в суд, и суд сегодня арестовал всё недвижимое имущество и 94 процента акций принадлежащей главному государственному преступнику "Кузни на Рыбальском". Началось движение вперёд, приветствуем и поддерживаем это решение, — написал юрист.
Впрочем, аналогичная процедура происходила и в 2019 году, также по заявлению Портнова. Однако чуть позже суд снял этот арест из-за необоснованности данного решения.