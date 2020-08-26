В ЭИСИ оценили уровень конкурентоспособности новых политических партий России

Кроме того, эксперты попросили представителей политсил описать их идеологию одним словом.

В рамках встречи в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) обсуждался вопрос конкурентности новообразованных политических партий России.

Уточняется, что в борьбу за места в Госдуме РФ готовятся вступить сразу четыре новые партии: "За правду" писателя Захара Прилепина, "Новые люди", которую возглавляет Алексей Нечаев, Партия прямой демократии создателя известной игры World of Tanks Вячеслава Макарова и "Зелёная альтернатива" экоактивиста Руслана Хвостова.

Президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков попросил представителей политических сил описать их идеологию одним словом. Нечаев охарактеризовал её как "развитие", Макаров — "избиратель прав", Хвостов — как "экология для всех", а Александр Казаков, выступая от фракции "За правду", отметил, что его политсила — "за суверенитет и справедливость".

В свою очередь управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев поинтересовался, почему "Зелёная альтернатива" основное внимание уделяет только экологически неблагополучным регионам России. По его словам, такая локальная активность может не позволить партии набрать даже те 5–7% голосов на парламентских выборах, на которые рассчитывает руководство партии. В ответ экоактивист Хвостов поведал, что их политическая сила направлена на общение с гражданами на современном языке. Он подчеркнул, что в свою работу они активно вовлекают избирателей.