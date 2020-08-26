В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре с Минобороны РФ после сообщений о столкновении в Сирии

Глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли поговорил по телефону с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым на фоне сообщений о столкновении военнослужащих двух стран в Сирии. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

— Глава Комитета начальников штабов генерал Марк Милли провёл сегодня по телефону переговоры с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым, — отмечается в сообщении.

При этом, какие именно темы стороны затронули, не сообщается. При этом разговор прошёл на фоне сообщений телеканала CNN о столкновении представителей армий двух стран. В результате американские военнослужащие получили травмы.