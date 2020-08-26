Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Двое детей погибли в Псковской области под колёсами авто

Они шли с матерью по обочине в попутном направлении.

282
Post cover

Фото © Pixabay

В городе Великие Луки на перекрёстке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми, сообщает РИА "Новости".

По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2107, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину с двумя детьми четырёх лет и десяти месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте, — проинформировали издание в ведомстве.

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Калмыкии

Причины аварии пока не установлены.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморье полицейские начали розыск водителя внедорожника "Мицубиси-Паджеро", который врезался в стоявших на дороге участников ДТП, когда оформлением аварии уже занимались сотрудники ДПС.

Выбор редакции

Loading...