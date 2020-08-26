Двое детей погибли в Псковской области под колёсами авто

В городе Великие Луки на перекрёстке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми, сообщает РИА "Новости".

— По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-2107, не справившись с управлением, совершил наезд на женщину с двумя детьми четырёх лет и десяти месяцев, следовавших по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте, — проинформировали издание в ведомстве.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.