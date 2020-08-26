Путин и Конте обсудили по телефону Белоруссию, Ливию и коронавирус

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщается на сайте Кремля.

— При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавируса, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания, — отмечается в сообщении.

Речь также шла о выборах в Белоруссии, и с российской стороны была акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела этой страны. Главное — не допустить какой-либо эскалации, подчёркивают в Кремле.

— В отношении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, — отмечается в сообщении.