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Путин и Конте обсудили по телефону Белоруссию, Ливию и коронавирус

Диалог состоялся по инициативе итальянской стороны.

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Фото © Никольский Алексей / ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщается на сайте Кремля.

При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавируса, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания, — отмечается в сообщении.

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Договорились сотрудничать в исследованиях и разработке вакцин.

Речь также шла о выборах в Белоруссии, и с российской стороны была акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела этой страны. Главное — не допустить какой-либо эскалации, подчёркивают в Кремле.

В отношении кризиса в Ливии отмечено, что он не имеет военного решения и должен быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, — отмечается в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первый зарегистрированный отечественный препарат от CoViD-19 начал третью стадию клинических исследований.

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