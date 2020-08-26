"Совсем совесть потерял". Сатановский назвал Михаила Ефремова последней скотиной

Политолог Евгений Сатановский заявил, что адвокаты актёра Михаила Ефремова и потерпевшей стороны превращают суд по уголовному делу о смертельном ДТП в "шоу уродов". Такое мнение он выразил в своём канале в "Телеграме".

Кроме того, как утверждает политолог, сам артист "совсем совесть потерял".

— Выглядит как последняя скотина и ведёт себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил. Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится. Всех достал, — подчеркнул Сатановский.

Он также заявил, что российское правосудие является "комфортным" для убийц и маньяков из-за отсутствия смертной казни.