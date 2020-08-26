"Совсем совесть потерял". Сатановский назвал Михаила Ефремова последней скотиной

Политолог Евгений Сатановский заявил, что адвокаты актёра Михаила Ефремова и потерпевшей стороны превращают суд по уголовному делу о смертельном ДТП в "шоу уродов". Такое мнение он выразил в своём канале в "Телеграме".
Кроме того, как утверждает политолог, сам артист "совсем совесть потерял".
Ефремов передумал и опять нанял адвоката Эльмана ПашаеваЗащитник стороны потерпевших надеется, что это позволит избежать новых переносов в слушании громкого дела.
— Выглядит как последняя скотина и ведёт себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил. Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится. Всех достал, — подчеркнул Сатановский.
Он также заявил, что российское правосудие является "комфортным" для убийц и маньяков из-за отсутствия смертной казни.
"Меня нет в списке трусливых адвокатов". Пашаев заявил, что "не сдаст" ЕфремоваОдиозный защитник заверил, что угрозами его не запугать. Но на всякий случай всё равно обратился в полицию.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.