В Якутии мужчина умер прямо во дворе районной больницы

В Якутии пожилой мужчина скончался возле входа в Алданскую центральную районную больницу. В соцсети появилось видео, на котором видно того самого мужчину, который сидит в одиночестве на территории медучреждения.

В региональном Минздраве сообщили, что изначально скорая помощь приехала за пьяным местным жителем в столовую и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра врачи поставили диагноз: острый бронхит и алкогольное опьянение.

В ведомстве отметили, что после этого мужчину отправили домой, однако с территории больницы он не вышел. Как утверждают в пресс-службе Минздрава, к нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать алкоголь. А на попытку медработников транспортировать его домой мужчина реагировал агрессивно.

— После этого он продолжал заходить и выходить с территории больницы. После семи часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мёртвым, — говорится в заявлении министерства.