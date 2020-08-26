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Вратарь сборной России снова позорно пропустил между ног. Черчесову пора задуматься?

Маринато Гильерме провёл очередной невнятный матч в чемпионате России.

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В матче пятого тура Российской премьер-лиги московский "Локомотив" безвольно проиграл грозненскому "Ахмату" на своём же стадионе — 2:3. Очередной невнятный матч провёл голкипер железнодорожников Маринато Гильерме, который один из мячей пропустил между рук, а другой — между ног.

Как заметил комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин, Гильерме — вероятный лидер РПЛ по таким стыдным пропущенным мячам.

А коллега Шнякина Георгий Черданцев и вовсе считает, что Гильерме за последнее время откровенно сдал и в сборной России его должен сменить голкипер "Спартака" Александр Максименко.

Что характерно, "Спартак" сегодня тоже играл и даже выиграл — 1:0 у "Ротора". Причём лучшим игроком встречи признали именно Максименко, который был безупречен в воротах и отметился несколькими эффектными сейвами.

Всё это наводит на мысли, что Максименко должен сменить Гильерме в сборной России, но Александр даже не получил вызов на сентябрьские матчи Лиги наций. Позиция Черчесова известна: он призывает только проверенных бойцов, поэтому в списке оказались Гильерме, Джанаев и Шунин, которые даже по меркам РПЛ уже явно не лучшие из лучших.

Кроме того, учитывая ситуацию с невызовом Соболева из-за конфликта с Дзюбой, складывается ощущение, что спартаковцам и вовсе путь в сборную закрыт, а ведь команда сейчас вышла на второе место в РПЛ. Но Джикия, Бакаев и Зобнин, попавшие в обойму Черчесова, готовы с этим поспорить.

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