"Пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой". Соболев — о невызове в сборную России

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал тот факт, что его не вызвали в сборную России. Нападающий отметил, что прямого конфликта с Артёмом Дзюбой у него нет.
— Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле, — цитирует Соболева "Чемпионат".
Ранее Черчесов объяснил, что не вызвал Соболева в сборную из-за конфликта нападающего "Спартака" с Артёмом Дзюбой. Сейчас же ситуацию обостряет ещё и травма Евгения Луценко, из-за которой нападающий "Арсенала" не сможет дебютировать за национальную команду. В теории Черчесов может вызвать вместо него Соболева, но пока не понятно, будет ли главный тренер так поступать. Сам Соболев отметил, что ждёт звонка и готов ехать в сборную.