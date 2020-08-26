"Пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой". Соболев — о невызове в сборную России

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал тот факт, что его не вызвали в сборную России. Нападающий отметил, что прямого конфликта с Артёмом Дзюбой у него нет.

— Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле, — цитирует Соболева "Чемпионат".