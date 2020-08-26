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"Пообщаемся с Черчесовым и Дзюбой". Соболев — о невызове в сборную России

Нападающий "Спартака" прокомментировал конфликтную ситуацию.

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Форвард московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал тот факт, что его не вызвали в сборную России. Нападающий отметил, что прямого конфликта с Артёмом Дзюбой у него нет.

Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле, — цитирует Соболева "Чемпионат".

Ранее Черчесов объяснил, что не вызвал Соболева в сборную из-за конфликта нападающего "Спартака" с Артёмом Дзюбой. Сейчас же ситуацию обостряет ещё и травма Евгения Луценко, из-за которой нападающий "Арсенала" не сможет дебютировать за национальную команду. В теории Черчесов может вызвать вместо него Соболева, но пока не понятно, будет ли главный тренер так поступать. Сам Соболев отметил, что ждёт звонка и готов ехать в сборную.

Форварда "Спартака" не взяли в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Станислав Черчесов заявил, что Александру Соболеву нужно "закрыть тему".

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