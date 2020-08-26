Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Чемпион побит! "Зенит" год никому не проигрывал, но схлопотал нокаут от "Динамо"

Питерский клуб остаётся на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

155
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Пятый тур Российской премьер-лиги завершился сенсацией. Санкт-петербургский "Зенит", который ещё не терял очки в этом сезоне, получил нокаут от московского "Динамо". Единственный гол в матче забил боснийский защитник москвичей Тони Шунич, выигравший верховую борьбу у новичка "Зенита" Деяна Ловрена.

Обе команды завершали матч вдесятером. У "Динамо" красную карточку за грубый подкат получил Дмитрий Скопинцев, "Зенит" по той же причине остался без Вильмара Барриоса.

Поражение для "Зенита" стало первым за почти целый год. В последний раз чемпион страны был бит 28 сентября 2019 года московским "Локомотивом". А вот в матчах с "Динамо" питерцы и вовсе были непобедимы на протяжении двух последних лет.

Однако, несмотря на поражение, "Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице, у питерского клуба 12 очков в пяти матчах. Следом идут "Спартак" и "Сочи" (по 11 очков), а также "Динамо" и "Ахмат" (по 10).

Выбор редакции

Loading...