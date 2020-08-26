Чемпион побит! "Зенит" год никому не проигрывал, но схлопотал нокаут от "Динамо"

Пятый тур Российской премьер-лиги завершился сенсацией. Санкт-петербургский "Зенит", который ещё не терял очки в этом сезоне, получил нокаут от московского "Динамо". Единственный гол в матче забил боснийский защитник москвичей Тони Шунич, выигравший верховую борьбу у новичка "Зенита" Деяна Ловрена.

Обе команды завершали матч вдесятером. У "Динамо" красную карточку за грубый подкат получил Дмитрий Скопинцев, "Зенит" по той же причине остался без Вильмара Барриоса.

Поражение для "Зенита" стало первым за почти целый год. В последний раз чемпион страны был бит 28 сентября 2019 года московским "Локомотивом". А вот в матчах с "Динамо" питерцы и вовсе были непобедимы на протяжении двух последних лет.