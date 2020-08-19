Пырнувший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Мужчина, который напал с ножом на 12-летнюю девочку в Анапе, не смог объяснить причины своего поступка, сообщает РИА "Новости".

— По данным регионального СУ СКР, днём во вторник девочка с подругой шли в библиотеку в 12-м микрорайоне Анапы. По версии следствия, мужчина напал на ребёнка и нанёс девочке удары ножом в область спины и живота, после чего скрылся, — пишет издание.

Отмечается, что очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. А медики отвезли девочку в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь.

— Напавший на девочку — из Казахстана... Он пока не смог связно объяснить, зачем напал на девочку, — извещает агентство со ссылкой на свой источник.