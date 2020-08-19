Российский космонавт показал заснятые НЛО — видео

﻿Инопланетяне уничтожат человечество? ﻿Российский математик объяснил, почему нет контактов с НЛО ﻿Молодой исследователь полагает, что более развитые цивилизации просто не замечают нас, так же как и мы не замечаем, что разрушили муравейник при строительстве дороги.