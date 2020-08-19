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Российский космонавт показал заснятые НЛО — видео

Космонавт Иван Вагнер сообщил, что уже доложил об этом руководству "Роскосмоса".

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Бортинженер Международной космической станции, российский лётчик-космонавт Иван Вагнер увидел и запечатлел с орбиты неопознанные летающие объекты. Видео, на котором их можно заметить, он опубликовал в "Твиттере".

Космические гости, или как я снимал новый таймлапс. Пик северного сияния при прохождении над Антарктикой по долготе Австралии, то есть между ними. Однако на видео вы увидите кое-что ещё, не только северное сияние

@ivan_mks63

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Один из экспертов считает, что Россия тоже начнёт публиковать материалы исследований о неопознанных летающих объектах.

Космонавт пояснил, что на девятой секунде ролика в кадре появляются сразу пять объектов, летящих на равном расстоянии друг от друга. По его словам, показан ускоренный вариант отснятого видео и на самом деле эти НЛО были видны в течение 52 секунд.

Как вы думаете, что это такое? Метеоры, спутники или... ?

@ivan_mks63

Вагнер добавил, что информацию об увиденном он передал руководству госкорпорации "Роскосмос", а видео отправил в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАш) и Институт космических исследований РАН. По версии некоторых интернет-пользователей, космонавт запечатлел спутники Starlink американской компании SpaceX.

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