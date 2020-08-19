Российский космонавт показал заснятые НЛО — видео

Бортинженер Международной космической станции, российский лётчик-космонавт Иван Вагнер увидел и запечатлел с орбиты неопознанные летающие объекты. Видео, на котором их можно заметить, он опубликовал в "Твиттере".
Space guests, or how I filmed the new time-lapse.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020
The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU
Космические гости, или как я снимал новый таймлапс. Пик северного сияния при прохождении над Антарктикой по долготе Австралии, то есть между ними. Однако на видео вы увидите кое-что ещё, не только северное сияние
@ivan_mks63
Уфологи оценили кадры с НЛО, опубликованные ПентагономОдин из экспертов считает, что Россия тоже начнёт публиковать материалы исследований о неопознанных летающих объектах.
Космонавт пояснил, что на девятой секунде ролика в кадре появляются сразу пять объектов, летящих на равном расстоянии друг от друга. По его словам, показан ускоренный вариант отснятого видео и на самом деле эти НЛО были видны в течение 52 секунд.
Как вы думаете, что это такое? Метеоры, спутники или... ?
@ivan_mks63
Вагнер добавил, что информацию об увиденном он передал руководству госкорпорации "Роскосмос", а видео отправил в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАш) и Институт космических исследований РАН. По версии некоторых интернет-пользователей, космонавт запечатлел спутники Starlink американской компании SpaceX.