Деятели культуры предложили установить памятник Гумилёву в Петербурге

Писатели, художники, архитекторы из Санкт-Петербурга и других городов России предложили установить в Северной столице памятник писателю Николаю Гумилёву. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Автором инициативы выступил местный писатель Андрей Лазарчук. Уточняется, что данное предложение хотят направить губернатору Петербурга Александру Беглову. Сам памятник предлагают установить на Университетской набережной напротив Кунсткамеры.

— Памятник должен быть общедоступным, а значит, расположен не на закрытой территории. Письма в поддержку идеи написали многие художники и писатели. Конечно, для реализации идеи нам очень нужны поддержка города, разрешение на выделение земельного участка, возможно, софинансирование проекта памятника и его создания из городского бюджета, — подчеркнул председатель секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павел Алексеев.