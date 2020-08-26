США обвиняют Россию в провоцировании ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные

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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил российских военных в Сирии в провоцировании ДТП с бронированным автомобилем представителей коалиции. В результате инцидента, по его словам, пострадало несколько американских военных.

— Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа, — говорится в заявлении Уллиота.

По его мнению, действия россиян были "небезопасными и непрофессиональными", а сами они не укладываются в российско-американские договорённости о предотвращении конфликтов. По словам Уллиота, Вашингтон не желает эскалации, но имеет "право на самооборону".

Речь идёт об инциденте на северо-востоке Сирии, где столкнулись американский бронемобиль и российский БТР.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, изначально российский конвой при поддержке вертолёта остановил своих американских коллег, однако те начали оказывать сопротивление и попытались уехать. Впрочем, российская техника в "гонке по полю" оказалась быстрее.

По информации Politico, у одного из военнослужащих США диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. Официально представители Пентагона отказались комментировать как данную информацию, так и само видео.