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"Страшный манипулятор". Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношениях матери с Алибасовым

Она уверяет, что у пары не было никаких сексуальных отношений.

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Фото © Instagram / alibasov_nana

Дочь 82-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала изданию "Дни.ру" подробности супружеской жизни матери с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

По словам дочери артистки, Алибасов является "страшным манипулятором". Она заявила, что продюсер уверял её мать в том, что уважает актрису и никогда не даст в обиду, а по факту воспользовался её преклонным возрастом в своих интересах.

Уточняется, что Алибасов уже несколько месяцев не желает общаться с Федосеевой-Шукшиной. Наследница актрисы также отметила, что у пары не было сексуальных отношений.

Адвокат Алибасова потребовал возбудить дело против дочери Федосеевой-Шукшиной и первого солиста "На-На"

Ранее сын продюсера заявил, что отца спаивали алкоголем в течение некоторого времени.

Никогда Алибасов не жил с моей мамой ни на своей, ни на её территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений, — подчеркнула Ольга.

Ранее сообщалось, что Алибасов выписался из психиатрической больницы и сразу же подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Напомним, между супругами возник конфликт по поводу квартиры актрисы в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры через суд. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.

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