"Страшный манипулятор". Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношениях матери с Алибасовым

Дочь 82-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала изданию "Дни.ру" подробности супружеской жизни матери с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.
По словам дочери артистки, Алибасов является "страшным манипулятором". Она заявила, что продюсер уверял её мать в том, что уважает актрису и никогда не даст в обиду, а по факту воспользовался её преклонным возрастом в своих интересах.
Уточняется, что Алибасов уже несколько месяцев не желает общаться с Федосеевой-Шукшиной. Наследница актрисы также отметила, что у пары не было сексуальных отношений.
Адвокат Алибасова потребовал возбудить дело против дочери Федосеевой-Шукшиной и первого солиста "На-На"Ранее сын продюсера заявил, что отца спаивали алкоголем в течение некоторого времени.
— Никогда Алибасов не жил с моей мамой ни на своей, ни на её территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений, — подчеркнула Ольга.
Ранее сообщалось, что Алибасов выписался из психиатрической больницы и сразу же подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Напомним, между супругами возник конфликт по поводу квартиры актрисы в Новой Москве. Алибасов внезапно переписал подаренную женой жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря, а актриса решила вернуть себе заветные квадратные метры через суд. Троицкий суд наложил арест на спорную квартиру и запретил любые операции с ней.