"Страшный манипулятор". Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об отношениях матери с Алибасовым

Дочь 82-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала изданию "Дни.ру" подробности супружеской жизни матери с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

По словам дочери артистки, Алибасов является "страшным манипулятором". Она заявила, что продюсер уверял её мать в том, что уважает актрису и никогда не даст в обиду, а по факту воспользовался её преклонным возрастом в своих интересах.

Уточняется, что Алибасов уже несколько месяцев не желает общаться с Федосеевой-Шукшиной. Наследница актрисы также отметила, что у пары не было сексуальных отношений.

— Никогда Алибасов не жил с моей мамой ни на своей, ни на её территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений, — подчеркнула Ольга.