В Третьяковке назвали причину масштабного потопа в галерее на Крымском Валу

В Москве затопило здание Новой Третьяковки на Крымском Валу — видео Всему виной сильный ливень, который обрушился на столицу несколько часов назад. Синоптики предупредили, что дождь прекратится только в субботу.

Кроме того, отмечается, что все выставки экспозиции были временно закрыты. Оперативные действия сотрудников галереи позволили демонтировать произведения искусства со стен и избежать угрозы их повреждения. В данный момент устраняются причины протечек крыши галереи.

В Третьяковке также отметили, что 27 августа будут открыты выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина", последняя из которых будет открыта для бесплатного посещения. А вот залы выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968–1985" в связи с необходимостью просушки полов вновь откроются для посетителей только 28 августа. Также известно, что для проведения ремонтных работ временно закрыты выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки.