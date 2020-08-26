Экс-секретарь Совбеза Украины назвал импотентами правоохранителей в стране

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк обвинил правоохранительные органы в тотальной некомпетентности, которая очень сильно сказывается на результате их работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
Бывший премьер Украины Азаров заявил, что страна потеряла независимостьТакже политик увидел признаки обрушения экономики республики.
— У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства — они не смогут слова прочитать, — заявил он.
По словам Данилюка, лучшим доказательством его слов служит ситуация с пропажей оборудования, в том числе серверов, из ситуационной комнаты в Офисе Президента Украины, где ведутся совещания высшего руководства страны. На них якобы хранились секретные данные.
Весной 2019 года Данилюк показал видео в момент "цивилизованной передачи власти на Украине", после которой в секретном помещении обнаружилась пропажа. В свою очередь, бывший пресс-секретарь ушедшего с поста президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что техника была взята в аренду и возвращена обратно, а секретной информации на носителях не было. Вскоре его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины.