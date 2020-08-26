Экс-секретарь Совбеза Украины назвал импотентами правоохранителей в стране

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк обвинил правоохранительные органы в тотальной некомпетентности, которая очень сильно сказывается на результате их работы. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

— У нас импотентные институции. Все правоохранительные органы у нас никакие. Даже если им напишешь, предоставишь полные доказательства — они не смогут слова прочитать, — заявил он.

По словам Данилюка, лучшим доказательством его слов служит ситуация с пропажей оборудования, в том числе серверов, из ситуационной комнаты в Офисе Президента Украины, где ведутся совещания высшего руководства страны. На них якобы хранились секретные данные.