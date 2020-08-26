Пушков рассказал, какова вероятность объединения России и Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что заявления о возможном объединении России и Белоруссии могут развернуть протесты в республике в ненужное для Москвы русло. Такое мнение он выразил на своей странице в "Телеграме".
По словам члена Совета Федерации, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко не пойдёт на подобный шаг, потому что это противоречит его взглядам, о которых он не раз публично заявлял. Кроме того, Пушков напомнил, что глава соседнего государства выступает за сохранение суверенитета своей страны и рассчитывает, что Россия окажет всю необходимую помощь, чтобы не потерять союзника.
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По мнению сенатора, Лукашенко ждёт, что в условиях нынешнего кризиса в республике Москва будет помогать официальному Минску ещё больше.
— Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня, — подытожил Пушков.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.