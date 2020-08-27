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В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадало семь человек

Всех получивших травмы госпитализировали.

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Фото © Роман Пименов / ТАСС

В Новосибирской области при столкновении пассажирского автобуса Ford Transit и автомобиля Honda на Пашинском шоссе пострадало семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды региональной ГИБДД.

В медучреждение после ДТП были доставлены шесть пассажиров автобуса и водитель авто. По предварительной информации, авария произошла после того, как автомобиль Honda подрезала фура. Чтобы избежать столкновения, водитель авто выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, в котором находилось девять человек.

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Что стало причиной трагедии, пока не известно.

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