В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадало семь человек

В Новосибирской области при столкновении пассажирского автобуса Ford Transit и автомобиля Honda на Пашинском шоссе пострадало семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды региональной ГИБДД.

В медучреждение после ДТП были доставлены шесть пассажиров автобуса и водитель авто. По предварительной информации, авария произошла после того, как автомобиль Honda подрезала фура. Чтобы избежать столкновения, водитель авто выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, в котором находилось девять человек.