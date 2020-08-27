В Нигерии освободили семерых похищенных пиратами россиян
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Они провели в плену больше месяца.
В Нигерии освобождены семеро российских моряков, которые в июле были похищены пиратами в Гвинейском заливе вместе с другими членами экипажа судна Curacao Trader. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
— Моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорте, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время россияне пройдут медцинский осмотр, после чего будут отправлены на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Напомним, пираты напали на судно Curacao Trader 17 июля и похитили 15 человек, среди которых, как предполагалось, могли быть граждане Украины и России. Позже в российской дипмиссии подтвердили эту информацию.