В Нигерии освободили семерых похищенных пиратами россиян

Они провели в плену больше месяца.

В Нигерии освобождены семеро российских моряков, которые в июле были похищены пиратами в Гвинейском заливе вместе с другими членами экипажа судна Curacao Trader. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

— Моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорте, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время россияне пройдут медцинский осмотр, после чего будут отправлены на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное.