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В Нигерии освободили семерых похищенных пиратами россиян

Они провели в плену больше месяца.

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Фото © Twitter / Dryad Global

В Нигерии освобождены семеро российских моряков, которые в июле были похищены пиратами в Гвинейском заливе вместе с другими членами экипажа судна Curacao Trader. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорте, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Пираты захватили судно у берегов Бенина, на его борту трое россиян

Всего в заложниках находится восемь человек.

Отмечается, что в ближайшее время россияне пройдут медцинский осмотр, после чего будут отправлены на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, пираты напали на судно Curacao Trader 17 июля и похитили 15 человек, среди которых, как предполагалось, могли быть граждане Украины и России. Позже в российской дипмиссии подтвердили эту информацию.

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