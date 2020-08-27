В Минобороны прокомментировали инцидент с американскими военными в Сирии

Минобороны РФ заявило, что американские коллеги были в курсе о прохождении российской колонны в Сирии и попытались блокировать патруль, из-за чего и произошло ДТП, в котором пострадали военные США.
Речь идёт об инциденте на северо-востоке Сирии, где столкнулись американский бронемобиль и российский БТР.
— В нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие Вооружённых сил США осуществили попытку блокирования российского патруля в Сирии, — отметили в российском военном ведомстве.
Двое российских военных пострадали, попав под обстрел при патрулировании в СирииОгонь вёлся из ручного гранатомёта, в результате повреждён один российский бронетранспортёр.
В военном ведомстве сообщали, что начальник Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли поговорил по телефону с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. Тот заявил коллеге из США в контексте ЧП в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил российских военных в Сирии в провоцировании ДТП с бронированным автомобилем представителей коалиции. В результате инцидента, по его словам, пострадало несколько американских военных.