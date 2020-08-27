В России создали технологию зарядки гаджетов от тепла тела

Пикачу в МИСиС. Учёные на покемонах объяснили устройство новых солнечных панелей Они хоть и монстры (в смысле покемоны), но всё-таки карманные, то есть уже не так страшно. А то от слов "максены" и "перовскит" как-то, прямо скажем, не по себе простому смертному, который без высшего технического образования. Инженеры самоотверженно взялись наглядно объяснить читателям Лайфа, как тончайшая плёнка будет вырабатывать электричество из солнца.