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В России создали технологию зарядки гаджетов от тепла тела

Авторы исследования назвали это новым витком в сфере возобновляемых ресурсов.

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Фото © Pixabay

Учёные Национального исследовательского технологического университета МИСиС разработали новые виды термоячеек, которые могут перерабатывать тепло тела в электроэнергию.

Термоячейки — миниатюрные устройства, которые создают электроэнергию благодаря перепадам температур между различными объектами или средами.

Как считают авторы, это новый виток в сфере возобновляемых ресурсов, так как тепло тела можно превратить в электрическую энергию, — сообщается в журнале Renewable Energy.

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