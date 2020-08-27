"Тампа" благодаря четырём очкам Кучерова раскатала "Бостон"

В Канаде прошли третьи матчи четвертьфинальных серий Кубка Стэнли. В Торонто "Тампа-Бэй Лайтнинг" встречалась с "Бостон Брюинз" и одержала убедительную победу со счётом 7:1.
Переломным в игре стал второй период, за который "молнии" отправили в ворота "мишек" четыре шайбы, одну из которых забросил защитник Михаил Сергачёв, реализовав большинство.
Mikhail Segachev on the power play! Tampa comes out FLYING!#GoBolts pic.twitter.com/unAv2nQ8Nw— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020
На старте заключительной двадцатиминутки свою четвёртую шайбу в нынешнем плей-офф забросил нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для россиянина 33-м в составе "Тампы" во всех розыгрышах Кубка Стэнли. Кучеров повторил клубный рекорд бывшего игрока "молний" Мартена Сен-Луи, завершившего карьеру.
The way these two work... 🤩 pic.twitter.com/NPXn6Ud9hH— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 27, 2020
Помимо гола Кучеров оформил ассистентский хет-трик и был удостоен звания первой звезды матча. Замкнул тройку лучших Михаил Сергачёв, который к своему голу приплюсовал две результативные передачи.
Также в составе "молний" отличились нападающие Ондржей Палат, Янни Гурде, Алекс Киллорн (дубль) и Брэйден Поинт. У "мишек" единственную шайбу забросил форвард Брэд Маршанд. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и помог своей команде повести в серии со счётом 2–1.
Тем временем в Эдмонтоне "Колорадо" Эвеланш" благодаря голу российского защитника Никиты Задорова сумело вырвать победу у "Даллас Старз (6:4) и сократить отставание в серии (1–2).
Никита на первой минуте второго периода мощнейшим броском пробил российского голкипера "звёзд" Антона Худобина, сравняв счёт в матче (1:1).
Nikita Zadorov puts Colorado on the board, tying it up at 1!#GoAvsGo pic.twitter.com/Gz59nzcDIo— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020
Свою седьмую шайбу в этом плей-офф забросил нападающий "звёзд" Денис Гурянов. Россиянин отличился в начале третьего периода, когда его команда уступала в счёте 1:3.
Denis Gurianov brings Dallas within one in the third! What a shot!#GoStars pic.twitter.com/LagZ0Ti4A8— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020
В составе победителей по голу забили нападающие Андре Бураковски, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Назем Кадри и Пьер Белльмар. У "звёзд" шайбы забросили форварды Тайлер Сегин, Блейк Комо и Джейми Бенн.
Denis Gurianov brings Dallas within one in the third! What a shot!#GoStars pic.twitter.com/LagZ0Ti4A8— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд
- "Бостон" — "Тампа-Бэй" — 1:7 (0:2; 1:4; 0:1), в серии 1–2
- "Даллас" — "Колорадо" — 4:6 (1:0; 0:3; 3:3), в серии 2–1
- "Филадельфия" — "Айлендерс" — 4:3 ОТ (3:0; 0:1; 0:2; 1:0), в серии 1–1