"Тампа" благодаря четырём очкам Кучерова раскатала "Бостон"

В Канаде прошли третьи матчи четвертьфинальных серий Кубка Стэнли. В Торонто "Тампа-Бэй Лайтнинг" встречалась с "Бостон Брюинз" и одержала убедительную победу со счётом 7:1.

Переломным в игре стал второй период, за который "молнии" отправили в ворота "мишек" четыре шайбы, одну из которых забросил защитник Михаил Сергачёв, реализовав большинство.

Mikhail Segachev on the power play! Tampa comes out FLYING!#GoBolts pic.twitter.com/unAv2nQ8Nw — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020

На старте заключительной двадцатиминутки свою четвёртую шайбу в нынешнем плей-офф забросил нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для россиянина 33-м в составе "Тампы" во всех розыгрышах Кубка Стэнли. Кучеров повторил клубный рекорд бывшего игрока "молний" Мартена Сен-Луи, завершившего карьеру.

The way these two work... 🤩 pic.twitter.com/NPXn6Ud9hH — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 27, 2020

Помимо гола Кучеров оформил ассистентский хет-трик и был удостоен звания первой звезды матча. Замкнул тройку лучших Михаил Сергачёв, который к своему голу приплюсовал две результативные передачи.

Также в составе "молний" отличились нападающие Ондржей Палат, Янни Гурде, Алекс Киллорн (дубль) и Брэйден Поинт. У "мишек" единственную шайбу забросил форвард Брэд Маршанд. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и помог своей команде повести в серии со счётом 2–1.

Тем временем в Эдмонтоне "Колорадо" Эвеланш" благодаря голу российского защитника Никиты Задорова сумело вырвать победу у "Даллас Старз (6:4) и сократить отставание в серии (1–2).

Никита на первой минуте второго периода мощнейшим броском пробил российского голкипера "звёзд" Антона Худобина, сравняв счёт в матче (1:1).

Nikita Zadorov puts Colorado on the board, tying it up at 1!#GoAvsGo pic.twitter.com/Gz59nzcDIo — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020

Свою седьмую шайбу в этом плей-офф забросил нападающий "звёзд" Денис Гурянов. Россиянин отличился в начале третьего периода, когда его команда уступала в счёте 1:3.

Denis Gurianov brings Dallas within one in the third! What a shot!#GoStars pic.twitter.com/LagZ0Ti4A8 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020

В составе победителей по голу забили нападающие Андре Бураковски, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Назем Кадри и Пьер Белльмар. У "звёзд" шайбы забросили форварды Тайлер Сегин, Блейк Комо и Джейми Бенн.

Denis Gurianov brings Dallas within one in the third! What a shot!#GoStars pic.twitter.com/LagZ0Ti4A8 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 27, 2020

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