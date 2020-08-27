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В Барнауле военнослужащего РВСН задержали за передачу гостайны разведке Украины — видео

Возбуждено уголовное дело.

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Видео © ЦОС ФСБ России

В Барнауле сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за государственную измену. Он передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины, информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По факту передачи гостайны иностранным разведчикам возбуждено уголовное дело о государственной измене, военнослужащий находится под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

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