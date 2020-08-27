Глава TikTok объявил об отставке

Главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер покидает свой пост, о чём уведомил сотрудников соцсети. Об этом со ссылкой на письмо Майера подчинённым сообщает New York Times.
Газета отмечает, что в должности Майер, ранее работавший куратором сервисов потокового видео компании Walt Disney, продержался менее четырёх месяцев.
— В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьёзно задумался о том, чего потребуют корпоративные структурные изменения и что это означает для глобальной роли, на которую я подписался, — пояснил он своё решение.
Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в СШАВ документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.
Обязанности главного исполнительного директора TikTok временно будет исполнять Ванесса Паппас, гендиректор соцсети в странах Северной Америки.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому в сентябре будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям.