Глава TikTok объявил об отставке

Главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер покидает свой пост, о чём уведомил сотрудников соцсети. Об этом со ссылкой на письмо Майера подчинённым сообщает New York Times.

Газета отмечает, что в должности Майер, ранее работавший куратором сервисов потокового видео компании Walt Disney, продержался менее четырёх месяцев.

— В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьёзно задумался о том, чего потребуют корпоративные структурные изменения и что это означает для глобальной роли, на которую я подписался, — пояснил он своё решение.

Обязанности главного исполнительного директора TikTok временно будет исполнять Ванесса Паппас, гендиректор соцсети в странах Северной Америки.