Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава TikTok объявил об отставке

В должности Майер продержался менее четырёх месяцев.

153

Фото © Pixabay

Главный исполнительный директор TikTok Кевин Майер покидает свой пост, о чём уведомил сотрудников соцсети. Об этом со ссылкой на письмо Майера подчинённым сообщает New York Times.

Газета отмечает, что в должности Майер, ранее работавший куратором сервисов потокового видео компании Walt Disney, продержался менее четырёх месяцев.

В последние недели, когда политическая среда резко изменилась, я серьёзно задумался о том, чего потребуют корпоративные структурные изменения и что это означает для глобальной роли, на которую я подписался, — пояснил он своё решение.

Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в США

В документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.

Обязанности главного исполнительного директора TikTok временно будет исполнять Ванесса Паппас, гендиректор соцсети в странах Северной Америки.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому в сентябре будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям.

Компания-владелец TikTok подала в суд на Белый дом

Президент США подписал указ, из-за которого работу приложения там могут запретить.

Выбор редакции

Loading...