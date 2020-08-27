СМИ: Данные 55 тысяч клиентов российских банков оказались в открытом доступе

Центробанк и платёжная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт клиентов банков. Об этом со ссылкой на источники в банковском секторе информирует РБК.

По данным информагентства, в открытом доступе оказалась база, в которой содержатся данные 55 тысяч человек. Как уточнили собеседники РБК, речь идёт о тех, кто пользовался услугами маркетплейса Joom, доставляющего товары из Китая.

Когда именно произошла утечка, не сказано, однако известно, что ещё на прошлой неделе базу можно было бесплатно скачать на специализированных сайтах. В ней пользователи могли найти информацию о владельце карты, включая адрес проживания, а также 10 цифр из номера карты, срок действия, название банка, выпустившего её. Также в базе была указана платёжная система.

В интернет-магазине заявили, что пока не могут подтвердить информацию об утечке, сославшись на необходимость изучения и анализа базы на предмет соответствия данным, имеющимся в распоряжении Joom.