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Состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов

Он стал четвёртым из богатейших людей планеты.

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Фото © Zuma / ТАСС

Основатель компании Tesla Илон Маск заработал уже свыше 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценивается в 101 миллиард долларов. Он находится на четвёртом месте в списке богатейших людей мира. Первое место по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, — пишет издание.

Отмечается, что в начале 2020 года состояние Маска было $27,4 млрд и за более чем полгода увеличилось на $73,6 млрд. Связано это с ростом цен на акции Tesla.

"Сокол" был лишь ширмой. Илон Маск может построить систему противоракетной обороны для США

Опыт, ресурсы и ракеты для этого у него уже есть.

Ранее Маск отреагировал на сообщение о событиях в Белоруссии и предложил свою помощь. К нему обратилась одна из пользовательниц "Твиттера" под ником Эрвин Вейков, которая опубликовала видео протестов.

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