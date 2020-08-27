Состояние Илона Маска превысило 100 миллиардов долларов

Основатель компании Tesla Илон Маск заработал уже свыше 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.
— Состояние Маска оценивается в 101 миллиард долларов. Он находится на четвёртом месте в списке богатейших людей мира. Первое место по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, — пишет издание.
Отмечается, что в начале 2020 года состояние Маска было $27,4 млрд и за более чем полгода увеличилось на $73,6 млрд. Связано это с ростом цен на акции Tesla.
"Сокол" был лишь ширмой. Илон Маск может построить систему противоракетной обороны для СШАОпыт, ресурсы и ракеты для этого у него уже есть.
Ранее Маск отреагировал на сообщение о событиях в Белоруссии и предложил свою помощь. К нему обратилась одна из пользовательниц "Твиттера" под ником Эрвин Вейков, которая опубликовала видео протестов.