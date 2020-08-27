Появилось видео дорожного конфликта во Владивостоке, в котором тяжело ранили полицейского

По словам очевидцев, перепалка началась в пробке. Находившейся в одном из автомобилей нетрезвой компании показалось, что водитель соседнего авто "плохо едет". Когда с ним попытались прояснить ситуацию, он достал нож из салона машины. Разнять драку решил ещё один парень, ехавший с компанией. Водитель ранил его и задел артерию, в результате молодой человек, оказавшийся полицейским не при исполнении, потерял много крови.