Появилось видео дорожного конфликта во Владивостоке, в котором тяжело ранили полицейского

Видео © Telegram-канал издания "Подъём"
Момент дорожного конфликта во Владивостоке с участием сотрудника полиции попал на видео. Запись опубликовало издание "Подъём".
По словам очевидцев, перепалка началась в пробке. Находившейся в одном из автомобилей нетрезвой компании показалось, что водитель соседнего авто "плохо едет". Когда с ним попытались прояснить ситуацию, он достал нож из салона машины. Разнять драку решил ещё один парень, ехавший с компанией. Водитель ранил его и задел артерию, в результате молодой человек, оказавшийся полицейским не при исполнении, потерял много крови.
На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отделПри проверке документов правоохранители посчитали, что регистрация у граждан может быть фальшивой.
Напомним, по факту драки была начата проверка, полиция установила личность нападавшего и занимается его поиском.