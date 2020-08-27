Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Появилось видео дорожного конфликта во Владивостоке, в котором тяжело ранили полицейского

Мужчина, у которого был выходной, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

2567

Видео © Telegram-канал издания "Подъём"

Момент дорожного конфликта во Владивостоке с участием сотрудника полиции попал на видео. Запись опубликовало издание "Подъём".

По словам очевидцев, перепалка началась в пробке. Находившейся в одном из автомобилей нетрезвой компании показалось, что водитель соседнего авто "плохо едет". Когда с ним попытались прояснить ситуацию, он достал нож из салона машины. Разнять драку решил ещё один парень, ехавший с компанией. Водитель ранил его и задел артерию, в результате молодой человек, оказавшийся полицейским не при исполнении, потерял много крови.

На юге Москвы двое приезжих напали на полицейских после просьбы проехать в отдел

При проверке документов правоохранители посчитали, что регистрация у граждан может быть фальшивой.

Напомним, по факту драки была начата проверка, полиция установила личность нападавшего и занимается его поиском.

Выбор редакции

Loading...