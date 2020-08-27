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Транспортную карту "Тройка" можно будет персонализировать

Это позволит не беспокоиться о её потере.

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Фото © Е. Самарин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Пассажиры московского транспорта смогут персонализировать свою карту "Тройка", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В обновлённом приложении "Метро Москвы" каждый пассажир сможет привязать карту в личном кабинете. Это позволит не беспокоиться о её потере. Там же будут представлены данные о балансе. Пользователи смогут просматривать историю пополнений счёта и поездок, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности "Город" и получать специальные предложения.

В продаже появились карты "Тройка", посвящённые театру Олега Табакова

В новой версии мобильного приложения изменены дизайн и принцип навигации.

Ранее тематические "Тройки" были выпущены к Дню медицинского работника.

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