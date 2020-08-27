Транспортную карту "Тройка" можно будет персонализировать

В обновлённом приложении "Метро Москвы" каждый пассажир сможет привязать карту в личном кабинете. Это позволит не беспокоиться о её потере. Там же будут представлены данные о балансе. Пользователи смогут просматривать историю пополнений счёта и поездок, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности "Город" и получать специальные предложения.