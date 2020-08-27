Бывший директор "Туполева" Конюхов стал советником Рогозина

Бывший генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль и назначен советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации в "Твиттере".