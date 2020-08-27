Бывший директор "Туполева" Конюхов стал советником Рогозина

Бывший генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль и назначен советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации в "Твиттере".
Александр Владимирович Конюхов, бывший генеральный директор ПАО «Туполев» и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации по стратегической и специальной авиации перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль. pic.twitter.com/1KVcI30WC5— РОСКОСМОС (@Rogozin) August 27, 2020
Как уточняется, Конюхов будет курировать вопросы интеграции предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.
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