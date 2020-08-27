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Бывший директор "Туполева" Конюхов стал советником Рогозина

Он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения.

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Александр Конюхов. Фото © Егор Алеев / ТАСС

Бывший генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов перешёл на работу в ракетно-космическую отрасль и назначен советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации в "Твиттере".

Как уточняется, Конюхов будет курировать вопросы интеграции предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный.

Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью

По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного творчества.

Ранее Рогозин рассказал, когда Россия сможет отправить космонавтов на Марс.

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